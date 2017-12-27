В СБУ сказали, сколько еще заложников остается у боевиков

Глава СБУ дал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по поиску пропавших без вести

На сегодняшний день за все время войны в Донбассе освобождены или найдены 3215 украинцев, в заложниках у боевиков ЛДНР остаются 103 человека, десятки удерживаются в РФ. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы знаем каждого из них (остающихся в заложниках, - ред.) поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом - поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц", - подчеркнул Грицак.

Глава СБУ дал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по их поиску.

"К сожалению, сегодня часть Донецкой и Луганской областей оккупирована российскими наемниками, и не имеем доступа на оккупированную территорию. Но мы уверены, что вопрос контроля - это вопрос времени", - отметил Грицак.

Напомним, сегодня состоялось масштабное освобождение украинских заложников. За освобождение 74 украинцев Киев выдал боевикам 237 запрошенных ими лиц.

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