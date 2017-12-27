Берлин: Обмен заложников - это важный шаг в выполнении Минска

Обмен украинских заложников в Донбассе - это важный шаг на пути выполнения минских соглашений, за которым должны последовать и другие

Обмен украинских заложников в Донбассе - это существенный шаг на пути выполнения минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Укринформ.

Он также отметил, что этот шаг Берлин поддержал совместно с французскими коллегами в нормандском формате. За этим должны последовать и другие шаги по выполнению Минска, добавил он.

"Успешный обмен пленными показывает, что это возможно", - считает Габриэль. Он также заявил, что необходимо соблюдать и новогоднее перемирие, о котором ранее договорились в рамках встречи трехсторонней контактной группы.

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Как сообщалось ранее, в ходе сегодняшнего обмена на подконтрольную Украине территорию переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

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