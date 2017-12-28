Венгрия по-своему видит вердикт Венецианской комиссии - Пристайко
Власти Венгрии трактуют заключение Венецианской комиссии по украинскому "языковому закону" не так, как остальные страны ЕС или НАТО. Об этом заявил в Брюсселе глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет Укринформ.
"Должен признать, что Венгрия не так читает заключение Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличном измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем мы ожидали", - рассказал он.
По словам дипломата, сближения позиций Киева и Будапешта пока не наблюдается, как и готовности Венгрии идти на двусторонние договоренности.
Пристайко полагает, что с утратой надежды на применение международно-правового рычага против Украины, "каким могло бы быть негативное заключение Венецианской комиссии", Венгрия не только не отступила, но и заявила о готовности идти до конца в "защите интересов закарпатских венгров".
"Это опасная и непродуктивная позиция", - подчеркнул он.
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Обеспокоенность этим выразила Румыния, а вслед за ней и Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвали в Молдове, а в России ожидаемо заявили о "насильственной украинизации". Позднее Румыния выступила за диалог с Киевом. Глава МИД Павел Климкин отреагировал заявлением, что "ультиматумов не нужно".
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