Венгрия по-своему видит вердикт Венецианской комиссии - Пристайко

Глава миссии Украины при НАТО заявил, что Будапешт занял "опасную и непродуктивную позицию" в отношениях с Киевом

Власти Венгрии трактуют заключение Венецианской комиссии по украинскому "языковому закону" не так, как остальные страны ЕС или НАТО. Об этом заявил в Брюсселе глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет Укринформ.

"Должен признать, что Венгрия не так читает заключение Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличном измерении, я считаю, что венгерская сторона сделала определенные выводы, но, к сожалению, их результаты совсем другие, чем мы ожидали", - рассказал он.

По словам дипломата, сближения позиций Киева и Будапешта пока не наблюдается, как и готовности Венгрии идти на двусторонние договоренности.

Пристайко полагает, что с утратой надежды на применение международно-правового рычага против Украины, "каким могло бы быть негативное заключение Венецианской комиссии", Венгрия не только не отступила, но и заявила о готовности идти до конца в "защите интересов закарпатских венгров".

"Это опасная и непродуктивная позиция", - подчеркнул он.

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5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования . По новому закону, представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.





Обеспокоенность этим выразила Румыния, а вслед за ней и Венгрия. Отказаться от нововведения Украину призвали в Молдове, а в России ожидаемо заявили о "насильственной украинизации". Позднее Румыния выступила за диалог с Киевом. Глава МИД Павел Климкин отреагировал заявлением, что "ультиматумов не нужно".

12 октября в ПАСЕ призвали Украину учесть при выполнении закона об образовании "все без исключения" рекомендации Венецианской комиссии по этому документу, а также внести соответствующие изменения в сам закон. LIGA.net объяснила , что стоит за этим решением.





8 декабря Венецианская комиссия заявила об оправданности критики закона в части обучения на языках нацменьшинств, но отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.





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