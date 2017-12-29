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Госдепартамент США призвал к обмену пленными "всех на всех"

29.12.2017 00:42
Во внешнеполитическом ведомстве США обратились к РФ с призывом остановить конфликт на востоке Украины, который она начала и поддерживает
Госдепартамент США призвал к обмену пленными "всех на всех"
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Государственный департамент США приветствовал состоявшийся обмен пленными между Украиной и контролируемыми Россией боевиками, а также призвал к обмену по формуле "всех на всех". Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

"Этот обмен является шагом к имплементации минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по минским соглашениям, включая реальный обмен задержанными по формуле "всех на всех"; полное прекращение огня; отвод тяжелых вооружений; обеспечение доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарный доступ в зону конфликта", - говорится в заявлении.

Госдеп также призвал Россию вернуть, отведенных в одностороннем порядке, офицеров в совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

"Россия, которая начала этот конфликт и поддерживает его путем активного управления военизированными подразделениями, которые ежедневно обстреливают украинские позиции, должна взять на себя обязательство прекратить его", - отметили в США.

Помимо этого, в США подчеркнули, что готовы сотрудничать с Францией, Германией, Украиной и РФ для реализации минских договоренностей, "в том числе путем развертывания миротворческой миссии с широким мандатом".

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27 декабря состоялся самый масштабный обмен украинских заложников в Донбассе. Украина передала боевикам 233 запрашиваемых ими лица и получила взамен 73 освобожденных заложника.

28 декабря президент Петр Порошенко поручил возобновить переговоры с Россией об освобождении украинских заложников. 

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