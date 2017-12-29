Волкер: Русские знают, что они есть в Украине, и что они делают
Специальный представитель США по войне России против Украины Курт Волкер назвал "извечным парадоксом" то, что российские власти прямо обсуждают, что поставки США для ВСУ "повысят цену конфликта в Донбассе для России", и при этом говорят, что "их там нет". Об этом он рассказал российской радиостанции Эхо Москвы.
"Конечно, это противоречие. И русские, конечно же, знают, что они есть в Украине. И они знают, что они делают", - пояснил он.
По словам дипломата, при наличии "доброй воли с обеих сторон" и с помощью миротворцев минские соглашения можно выполнить, вплоть до закрепления в Конституции "особого статуса" ныне оккупированной части Донбасса.
"Основы здесь следующие: прекращение огня, отведение тяжелых вооружений, доступ наблюдателей на территорию и их защита, проведение местных выборов, амнистия, специальный статус для этой части Украины, который затем признается Конституцией. Это все достижимо и выполнимо", - сказал он.
Волкер полагает, что "окно возможностей" для урегулирования открывает также и кампания по переизбранию президента страны-оккупанта Владимира Путина, "когда это может быть в интересах РФ решить, наконец, вопрос по Донбассу".
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Представитель Госдепа США ведет переговоры с Кремлем через помощника Путина - Владислава Суркова, одного из конструкторов войны в Донбассе. Волкер считает оппонента "очень умным, профессиональным".
"Он знает вопрос вдоль и поперек, и он надежный коммуникатор. Он доносит до Путина и других то, что предлагаем мы, и также он доносит до меня, что говорит Россия, что Россия готова делать в данный момент. И это то, что нужно в данном случае - надежность", - подытожил он.
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