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Волкер: Русские знают, что они есть в Украине, и что они делают

29.12.2017 11:11
Дипломат Госдепа заявил, что США полагаются на военно-дипломатическое решение по Донбассу - с поставками оружия для ВСУ и компромиссом всех сторон
Волкер: Русские знают, что они есть в Украине, и что они делают
Курт Волкер (скриншот из видеозаписи)

Специальный представитель США по войне России против Украины Курт Волкер назвал "извечным парадоксом" то, что российские власти прямо обсуждают, что поставки США для ВСУ "повысят цену конфликта в Донбассе для России", и при этом говорят, что "их там нет". Об этом он рассказал российской радиостанции Эхо Москвы.

"Конечно, это противоречие. И русские, конечно же, знают, что они есть в Украине. И они знают, что они делают", - пояснил он.

По словам дипломата, при наличии "доброй воли с обеих сторон" и с помощью миротворцев минские соглашения можно выполнить, вплоть до закрепления в Конституции "особого статуса" ныне оккупированной части Донбасса.

"Основы здесь следующие: прекращение огня, отведение тяжелых вооружений, доступ наблюдателей на территорию и их защита, проведение местных выборов, амнистия, специальный статус для этой части Украины, который затем признается Конституцией. Это все достижимо и выполнимо", - сказал он.

Волкер полагает, что "окно возможностей" для урегулирования открывает также и кампания по переизбранию президента страны-оккупанта Владимира Путина, "когда это может быть в интересах РФ решить, наконец, вопрос по Донбассу".

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Представитель Госдепа США ведет переговоры с Кремлем через помощника Путина - Владислава Суркова, одного из конструкторов войны в Донбассе. Волкер считает оппонента "очень умным, профессиональным".

"Он знает вопрос вдоль и поперек, и он надежный коммуникатор. Он доносит до Путина и других то, что предлагаем мы, и также он доносит до меня, что говорит Россия, что Россия готова делать в данный момент. И это то, что нужно в данном случае - надежность", - подытожил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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