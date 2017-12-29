Убийство Веремия: приговор Крысину появился в открытом доступе

Крысин не знал о намерениях других титушек применять против майдановцев огнестрельное оружие, говорится в тексте приговора Шевченковского суда

Приговор Шевченковского райсуда Киева Юрию Крысину, причастному к нападению на журналиста газеты Вести Вячеслава Веремия во время событий Майдана, опубликован в Едином госреестре судебных решений. Согласно информации на сайте реестра, текст документа был обнародован 26 декабря 2017 года.

В соответствии с текстом приговора, 17 февраля 2014-го Крысин за деньги от неустановленного лица согласился организовать титушек, чтобы помешать майдановцам передвигаться в центр столицы. Для выполнения этого "задания" обвиняемому 18 февраля передали деревянную биту.

Отмечается, что Крысин якобы не знал о намерениях других титушек применять против участников Майдана огнестрельное оружие, а планировал только "выполнить указания неустановленных лиц по недопущению протестующих в центральную часть Киева".

Поздно вечером 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской обвиняемый вместе с другими злоумышленниками напал на автомобиль такси, в котором находился Веремий. Поводом для нападения стала видеосъемка, которую вел журналист на свой мобильный телефон.

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Согласно тексту приговора, Крысин избил Веремия битой, нанося удары по туловищу и ногам. Пострадавший упал на дорогу, а затем встал и попробовал убежать. Увидев это, неустановленное лицо "без предварительной договоренности с обвиняемым (Крысиным)" выстрелило в журналиста из огнестрельного оружия, вследствие чего тот потерял сознание.

В приговоре также отмечается, что, когда титушки остановили авто и находившиеся в нем люди стали убегать, Крысин догнал одного из них - Веремия, - избил и "сказал другим людям не трогать его".

За организацию титушек подсудимый получил $20 тысяч, а найденным им людям раздал по тысяче гривень. Вину в инкриминируемом ему правонарушении (ч. 4 ст. 296 УК, хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Крысин признал полностью.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений Веремию во время событий Майдана, приговорив его к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда с учетом "смягчающих обстоятельств" - наличия у него двух малолетних детей и якобы раскаяния.

СМИ сообщали, что добавленный в реестр текст приговора закрыт для общего доступа. Однако в Государственной судебной администрации назвали это "технической ошибкой" и пообещали обнародовать текст документа.

28 декабря Генпрокуратура обжаловала приговор Крысину.

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