Травмы бывших заложников свидетельствуют о пытках - Геращенко

Сейчас Украина работает над вторым этапом освобождения украинских заложников, заявила первый вице-спикер Верховной Рады

По состоянию на 29 декабря 24 бывших заложника проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале. Об этом у себя в Facebook сообщила представитель гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

"41 освобожденных (среди них гражданские и военные, - ред.) находятся в больнице госуправления делами. У многих - есть застарелые травмы головы, выбитые зубы, что свидетельствует о пытках. Многих сильно били в первые трудные дни", - отметила Геращенко.

По ее словам, всем будет оказана медицинская помощь и предоставлены стоматологические услуги.

"Также Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь. Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями", - добавила Геращенко.

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Она подчеркнула, что Украина работает в вопросе реализации второго этапа освобождения украинских заложников.

27 декабря в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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