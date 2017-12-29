Порошенко одобрил назначение 150 судей и перевод десятков других
Представление Высшего совета правосудия о назначении и временном переводе судей поддержано президентом Петром Порошенко - соответствующие указы появились сегодня, 29 декабря, на сайте главы государства.
Новые должности получили 150 судей.
Также несколько десятков судей были переведены в местные суды на командировочный срок до полугода.
Полный список назначений и переводов доступен на сайте Судебной власти Украины.
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28 ноября 2017 года в официальном вестнике парламента Голос Украины был напечатан полный текст закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и в другие законодательные акты, который запускает судебную реформу.
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