ГПУ: Экспертиза подтвердила - на записи Саакашвили и Курченко

В ГПУ говорят, что "около 15 человек", которые способствуют следствию в документировании "преступлений" фигурантов, уже допрошены как свидетели

Голоса на зафиксированных следствием разговорах якобы между оппозиционером Михаилом Саакашвили и беглым олигархом Сергеем Курченко, которые ранее обнародовала Генпрокуратура, принадлежат этим лицам. Такую информацию со ссылкой на выводы сотрудников НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ опубликовала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", - подчеркнула она.

Сарган добавила, что сейчас около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранителям в документировании "уголовных преступлений" М. Саакашвили, С. Курченко, А. Дынника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства.

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5 декабря 2017 года Генпрокуратура опубликовала видео, в котором, как утверждают в ведомстве, изложены подробности операции по разоблачению финансирования деятельности лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили беглым олигархом Сергеем Курченко.

В ролике присутствует аудиозапись якобы разговора Саакашвили и Курченко, датированная 20 ноября 2017 года. У Саакашвили затребовали экспертизу записей.

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