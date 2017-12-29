Сколько военных армии РФ в украинских тюрьмах: данные омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что в тюрьмах находятся не более 11-12 кадровых российских военных

В Украине содержится более 10 кадровых российских военных, которые принимали непосредственное участие в гибридной войне в Донбассе. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Отвечая на вопрос, есть ли среди россиян в Украине кадровые российские военные, Лутковская ответила: "Есть, конечно".

"Я приблизительно помню 11-12 фамилий. Где-то так, в среднем. Это я предлагала омбудсмену РФ приехать сюда их посетить, потому что это бы мне дало возможность поехать в Россию и проведать украинцев. Посмотреть, в каких условиях содержатся Станислав Клых, в каких условиях сейчас Александр Кольченко, узнать, как себя чувствует Олег Сенцов. К сожалению, такой визит пока не состоялся", - подчеркнула Лутковская.

По ее словам, визит такой не произошел, хотя было несколько предложений.

"Мы договорились обновить наш меморандум о сотрудничестве. Планирую это сделать в январе. В нем я предложу прописать как одну из форм сотрудничества как раз взаимные визиты к гражданам своих стран", - сказала Лутковская.

Она уточнила, что всего осужденных россиян в Украине 320 человек.

"Они осуждены за разные преступления. Это не только те, которые связаны с конфликтом. Это разные вопросы, которые могут возникать у граждан Российской Федерации на территории Украины. Приблизительно 20 лиц - это те люди, которые связаны с конфликтом на Донбассе, или же с событиями в Крыму. Остальные - это лица, которые совершили определенные уголовные преступления на территории Украины", - отметила она.

Лутковская не стала называть следующую формулу обмена украинских заложников."Это формат переговоров (в Минске, - ред.), - добавила она.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что 27 декабря были освобождены 74 украинца. Она пояснила, что одна женщина отказалась после освобождения возвращаться на подконтрольную Украине территорию по семейным обстоятельствам.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами 27 декабря не освобождала и не передавала подконтрольным Кремлю боевикам находящихся в украинских тюрьмах граждан России, так как планирует обменять их на украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и временно оккупированном Крыму.

27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за последнее время обмен украинских заложников в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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