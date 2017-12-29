СБУ отказалась назвать имена людей, переданных боевикам

В ведомстве сослались на то, что это персональные данные

Имена людей, которых Украина передала боевикам в ходе последнего обмена, обнародованы не будут. Об этом Hromadske заявили в СБУ.

В ведомстве сослались на то, что это персональные данные, пишет издание.

Также в СБУ сообщили, что в заложниках на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Сколько запрашивают боевики, пока неизвестно. "Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске", - объяснили в СБУ.

Следующий этап переговоров, по данным Hromadske, должен начаться уже 17 января.

Ранее лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук заявил, что в ходе второго этапа обмена Украина может отдать 74 боевика в обмен на 29 украинцев, удерживаемых террористами.

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