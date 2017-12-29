Дезертиров из освобожденных заложников лишат выплат - Бирюков
Уголовные дела по факту дезертирства открыли против 14 из 73 освобожденных 27 декабря заложников из территории временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщил у себя в Facebook советник президента Юрий Бирюков.
"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - пишет он.
На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда, уточнил Бирюков.
Ранее стало известно, что в группе освобожденных 27 декабря с ОРДЛО украинских заложников есть более 10 военнослужащих, которые могли предать присягу и так или иначе сотрудничать с боевиками. Военнослужащий Алексей Петров сообщил в Facebook о том, что в группе якобы есть переметнувшийся в свое время к террористам военный с позывным "Тайсон".Бирюков отметил, что "все под контролем", и якобы изначально "не планировалось этих 14 привозить со всеми". "Но решили проявить... гуманность. А дальше - там уже и Военная служба правопорядка, и военная прокуратура, и СБУ. Будут разбираться. Кто-то получит срок. А где-то выяснится, что командир виноват. Будут разные истории", - пояснил он.
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