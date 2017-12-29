Дезертиров из освобожденных заложников лишат выплат - Бирюков

По словам советника президента, на этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда

Уголовные дела по факту дезертирства открыли против 14 из 73 освобожденных 27 декабря заложников из территории временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщил у себя в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - пишет он.

На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда, уточнил Бирюков.

Ранее стало известно, что в группе освобожденных 27 декабря с ОРДЛО украинских заложников есть более 10 военнослужащих, которые могли предать присягу и так или иначе сотрудничать с боевиками. Военнослужащий Алексей Петров сообщил в Facebook о том, что в группе якобы есть переметнувшийся в свое время к террористам военный с позывным "Тайсон".

Бирюков отметил, что "все под контролем", и якобы изначально "не планировалось этих 14 привозить со всеми". "Но решили проявить... гуманность. А дальше - там уже и Военная служба правопорядка, и военная прокуратура, и СБУ. Будут разбираться. Кто-то получит срок. А где-то выяснится, что командир виноват. Будут разные истории", - пояснил он.

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