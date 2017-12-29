Волкер: Решение США по оружию - снятие ограничений времен Обамы

Представитель США по Украине сообщил, что американский экс-президент ввел ограничения на оказание военной помощи Украине, а Трамп их отменил

Решение администрации президента США о предоставлении Украине летального оборонительного оружия - это снятие ограничений, введенных администрацией экс-президента Барака Обамы. Об этом представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью российской радиостанции Эхо Москвы.



"Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе - мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже больше десяти тысяч убитыми в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года". "И это решение стало, на самом деле, снятием ограничений времен администрации Обамы", - сказал он.



Также он сказал, что американский экс-президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США.



"У США установлены отношения в области обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, что позволяет относиться к Украине как к любой другой стране", - подчеркнул Волкер.

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Как сообщалось 21 декабря, Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.



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