Война России против Украины: последние события в Донбассе

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.



1 ЯНВАРЯ



11:20. Новый год встретили украинские военнослужащие, которые несут службу в районе проведения АТО. Видео с одного из участков фронта опубликовало Военное телевидение Украины.

11:18. Подконтрольные Кремлю боевики в последний день 2017 года, 31 декабря, семь раз нарушили режим тишины в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. Террористы вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения, его госпитализировали.

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