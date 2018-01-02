Италия в ОБСЕ призвала к соблюдению минских соглашений в Донбассе
Италия, которая вступила с 1 января в должность председателя ОБСЕ, призвала все стороны конфликта в Донбассе к соблюдению минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД Италии Анжелино Альфано, сообщает пресс-служба организации.
"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение те самые принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия будет и впредь поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны в полной мере выполнить минские соглашения", - сказал он.
Италия, по его словам, также продолжит укреплять работу ОБСЕ по решению других затяжных конфликтов в рамках существующих форматов.
Основными приоритетами Италии на время председательства в ОБСЕ он назвал многовекторный подход как инструмент для восстановления "духа Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества.
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