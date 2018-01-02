USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Италия в ОБСЕ призвала к соблюдению минских соглашений в Донбассе

02.01.2018 06:22
Италия вступила с 1 января в должность председателя ОБСЕ
Италия в ОБСЕ призвала к соблюдению минских соглашений в Донбассе
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Италия, которая вступила с 1 января в должность председателя ОБСЕ, призвала все стороны конфликта в Донбассе к соблюдению минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД Италии Анжелино Альфано, сообщает пресс-служба организации.

"Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение те самые принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия будет и впредь поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны в полной мере выполнить минские соглашения", - сказал он.

Италия, по его словам, также продолжит укреплять работу ОБСЕ по решению других затяжных конфликтов в рамках существующих форматов.

Основными приоритетами Италии на время председательства в ОБСЕ он назвал многовекторный подход как инструмент для восстановления "духа Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества.

Читайте также: "Новогоднее перемирие": ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали Грады

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 