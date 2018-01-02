Западный политолог объяснил, как можно лишить власти Путина

Французский политолог Оливье Ведрин, говоря о президенте РФ подчеркнул, что "ЕС имеют дело с бандитом, с советским человеком"

Западу достаточно одного действия, чтобы разрушить нынешний российский режим, а президент страны-агрессора РФ Владимир Путин - бандит. Об этом в интервью Апострофу заявил французский политолог и журналист, который живет и работает в Киеве, Оливье Ведрин.

"Если мы хотим ослабить Путина, нам нужно сделать только одно - отключить (Россию, - ред.) SWIFT. Если мы сделаем это, через два-три дня Россия будет экономически разрушена, а Путин не будет президентом, потому что люди вокруг Путина не хотят терять свои деньги. А их семьи в США, Европе, их деньги - в европейских и американских банках... Это будет конец Путина", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, есть ли перспективы для мирного процесса в Украине в 2018 году, эксперт сказал: "Со всеми компонентами и фигурами, которые есть сейчас, нет. Потому что никто не понимает, как вести переговоры с Путиным. ЕС слишком слаб, а Франция и Германия не понимают Путина. Они имеют дело с бандитом, с советским человеком, для которого есть только победитель и проигравший. Он хочет быть победителем, и неудачник, по его мнению, должен проиграть все. Поэтому с Путиным невозможно договориться - можно только быть сильнее его".

По его словам, Путин будет продолжать мешать Украине.

"Потому, что он не хочет, чтобы Украина была успешной, он не может этого позволить. Поэтому ничего не изменится. Если завтра украинец будет зарабатывать больше, чем россиянин, если Украина будет счастливым государством, пропаганда в России не будет эффективной, и Путин будет вынужден противостоять революции или чему-то подобному. Цель Путина - уничтожить, наказать Украину", - подчеркнул Ведрин.

В то же время он добавил, что не может спрогнозировать действия Путина.

"Мы не можем прогнозировать, что он сделает. Потому что это проблема эго, мегаломана. Поэтому все возможно, и нам надо остерегаться. Потому что этот человек хочет быть в российской истории как выдающаяся личность. Перед выборами он найдет, если сможет, какую-нибудь победу на международной арене, потому что он делал это раньше. Поскольку в Сирии работа сделана, нам надо позаботиться об Украине", - убежден Ведрин.

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