Заявлениям России об Украине уже никто не верит - советник Трампа

По словам Герберта Макмастера, те же люди, которых "нет" в Донбассе, которые "не сбивали" МН17, точно так же "не вмешивались" в выборы президента США

Чтобы ослабить способность агрессивной путинской России зарождать в умах людей неуверенность и сеять раздор между сообществами в демократических странах, нужно раскрывать и показывать схемы дестабилизационной пропаганды Кремля. Об этом заявил в интервью агентству Голос Америки советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

Генерал-лейтенант назвал дезинформационно-пропагандистскую стратегию РФ "весьма продвинутой и усовершенствованной по многим параметрам", которая нацелена на раскол общества и настраивание соцгрупп друг против друга.

По словам Макмастера, россияне "наследили" не только на президентских выборах 2016 года в США.

"Русские также проявляли активность в Европе и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации - это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - считает советник Трампа.

Читайте также: Марчук о введении миротворцев в Донбасс: Не вижу перспективы

Россия по-прежнему отрицает причастность к подобным действиям, но делает это "все менее убедительно", считает Макмастер.

"Эти же самые люди заявляли - "нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей", "нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины", "мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", - убежден военный.

По мнению генерала, "каждое арабское государство должно понимать", что именно делает РФ на Ближнем Востоке. Макмастер видит ее цели в "стремлении использовать деструктивные действия Ирана, разжигающего гражданскую войну в регионе, вооружающего и поддерживающего террористические группировки вроде Хезболлы".

"За такую поддержку России придется заплатить немалую цену", - предостерег Макмастер.

Читайте также: Власти Ирана считают протестующих мятежниками, угрожают им казнью

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.