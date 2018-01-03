Порошенко отменил введенную в 2014 году госохрану Донецкой ОГА
Президент Петр Порошенко отменил введенную весной 2014 года государственную охрану здания Донецкой облгосадминистрации. Соответствующий указ от 29 декабря 2017 года №459/2017 опубликован на сайте главы государства.
В документе признаются утратившими силу два президентских указа - №386 от 9 апреля 2014 года и №461 от 10 мая 2014 года.
Указ №386/2014, изданный в апреле 2014-го и.о. президента Александром Турчиновым, определял здание Донецкой ОГА и прилегающие к нему территории "важным государственным объектом, подлежащим государственной охране".
Этим же документом Турчинов поручил Управлению госохраны обеспечить охрану Донецкой обладминистрации. Это поручение было отдано уже после захвата здания ОГА в Донецке пророссийскими сепаратистами 6 апреля 2014 года.
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Текст указа №461/2014, также признанного Порошенко недействительным, в открытом доступе отсутствует.
В июне 2014-го Донецкая ОГА переехала из захваченного боевиками Донецка в освобожденный силами АТО Мариуполь, а с октября того же года находится в Краматорске.
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