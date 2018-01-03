Порошенко отменил введенную в 2014 году госохрану Донецкой ОГА

В апреле 2014 года и.о. президента Александр Турчинов поручил взять здание Донецкой обладминистрации под государственную охрану

Президент Петр Порошенко отменил введенную весной 2014 года государственную охрану здания Донецкой облгосадминистрации. Соответствующий указ от 29 декабря 2017 года №459/2017 опубликован на сайте главы государства.

В документе признаются утратившими силу два президентских указа - №386 от 9 апреля 2014 года и №461 от 10 мая 2014 года.

Указ №386/2014, изданный в апреле 2014-го и.о. президента Александром Турчиновым, определял здание Донецкой ОГА и прилегающие к нему территории "важным государственным объектом, подлежащим государственной охране".

Этим же документом Турчинов поручил Управлению госохраны обеспечить охрану Донецкой обладминистрации. Это поручение было отдано уже после захвата здания ОГА в Донецке пророссийскими сепаратистами 6 апреля 2014 года.

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Текст указа №461/2014, также признанного Порошенко недействительным, в открытом доступе отсутствует.

В июне 2014-го Донецкая ОГА переехала из захваченного боевиками Донецка в освобожденный силами АТО Мариуполь, а с октября того же года находится в Краматорске.

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