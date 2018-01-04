Суд над Плотницким снова не состоялся: судья на больничном

В Красногвардейском суде, куда дело вернул апелляционный суд, заседание в очередной раз не состоялось - судья ушел на больничный

В Днепре не состоялось судебное заседание по делу против экс-главаря боевиков ЛНР Игоря Плотницкого, а также боевиков Александра Гуреева и Андрея Патрушева за сбитый украинский военный самолет Ил-76. Об этом сообщает Радио Свобода.



Судья Красногвардейского райсуда города ушел на больничный в день заседания, 3 января. Адвокатов потерпевших об этом не предупредили.



Следующая дата заседания пока не известна



12 декабря 2017 года дежурный судья Бабушкинского районного суда отказался заочно судить боевиков ЛНР, которых обвиняют в трагедии Ил-76. Дело перенаправили в апелляционный суд, тот снова вернул его в Красногвардейский райсуд.



12 сентября 2017 года суд также не состоялся из-за самоотвода судей.

В первые месяцы войны России против Украины, в 00:51 ночи 14 июня 2014 года при заходе на посадку в осажденном российско-террористическими вооруженными формированиями Луганском аэропорту был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ. Террористы попали по самолету из российского ПЗРК, после чего расстреляли подсвеченный ошибочным выстрелом тепловых ловушек транспортник из зенитной установки. Самолет разрушился в воздухе и упал на предпосадочной прямой в 15 км от торца взлетной полосы.

В конце января 2017 года уголовное дело против ныне экс-главаря ЛНР Игоря Плотницкого и двоих боевиков (полевые командиры "батальонов" Андрей Патрушев и Александр Гуреев) было передано в суд. Во время расстрела Ил-76 Плотницкий был главарем НВФ Заря.



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