Климкин поставил под сомнение легитимность будущих выборов РФ

Из-за того, что Россия пытается организовать избирательный процесс в аннексированном Крыму, ее президентские выборы могут стать нелегитимными

Российские президентские выборы будут сомнительнымы с точки зрения легитимности из-за голосования в оккупированном Крыму. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.



"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который прошел на территории Крыма - это был осознанный шаг. Попытка организовать выборы на территории оккупированного Крыма делать их очень сомнительными с точки зрения их легитимности", - отметил глава МИД.



В России перенесли выборы президента в 2018 году с 11 на 18 марта - официальную дату аннексии Крыма Россией.

В 2016 году ОБСЕ проигнорировала нелегитимные выборы в Думу на территории Крыма, поскольку Крым - не Россия.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

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