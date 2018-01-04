Лутковская: Решить вопрос обмена "всех на всех" должны эксперты

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека убеждена, что пока реализация формулы освобождения украинцев "всех на всех" невозможна

Необходимо проверять места заключения во временно оккупированном Донбассе для дальнейшего освобождения украинских заложников по формуле "всех на всех". Об этом заявила в эфире 112 Украина заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Она считает, что пока невозможно провести освобождение по такой формуле до завершения гибридной войны в Донбассе.

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"Решить вопрос обмена "всех на всех" должны эксперты. Это могут быть национальные или международные эксперты, которые бы после окончания конфликта проехались по всем местам несвободы и сказали: "Так, больше ни одного человека, который бы незаконно держался под стражей, на неподконтрольной сегодня территории, нет", - подчеркнула Лутковская.

27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за последнее время обмен украинских заложников в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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