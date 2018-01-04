Лутковская: Решить вопрос обмена "всех на всех" должны эксперты
Необходимо проверять места заключения во временно оккупированном Донбассе для дальнейшего освобождения украинских заложников по формуле "всех на всех". Об этом заявила в эфире 112 Украина заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
Она считает, что пока невозможно провести освобождение по такой формуле до завершения гибридной войны в Донбассе.
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"Решить вопрос обмена "всех на всех" должны эксперты. Это могут быть национальные или международные эксперты, которые бы после окончания конфликта проехались по всем местам несвободы и сказали: "Так, больше ни одного человека, который бы незаконно держался под стражей, на неподконтрольной сегодня территории, нет", - подчеркнула Лутковская.
27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за последнее время обмен украинских заложников в Донбассе.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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