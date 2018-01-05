Обнаруженный в Киеве "экс-министр" Крыма не задержан

Прокуратура готовит Михальчевскому подозрение

Бывший так называемый министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, которого сотрудники СБУ обнаружили в Киеве и провели обыск по его месту жительства, находится на свободе, ему готовят подозрение. Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Она отметила, что распространенная в СМИ информация о его задержании не соответствует действительности.

"Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины ( Государственная измена, - ред.)", - сказала Тихончик.

Также, по ее словам, решается вопрос об избрании меры пресечения для Михальчевского в виде содержания под стражей.

Сегодня в СБУ сообщили, что установили факт пребывания в Киеве пособника российских оккупантов, бывшего так называемого министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Как утверждают в спецслужбе, псевдочиновник "непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове".

По временному месту жительства Михальчевского в столице проведен обыск в рамках уголовного производства по ст. 110 (сепаратизм) и 111 УК (госизмена).

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