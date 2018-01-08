Кравчук объяснил, от кого зависит прекращение войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что формально прекращение гибридной войны в Донбассе зависит от президента РФ Владимира Путина

Прекращение войны в Донбассе формально зависит от президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Об этом в интервью Радио Свобода заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я думаю, да, формально оно зависит от Путина, но он слушает Россию. Россия 150 лет воюет, образовалась элита войны. У них другая философия - у них нет человека, у них есть государство", - сказал он.

По его словам, украинская система демократически еще не завершена, но Украина "рисует" потребности человека, судьбу человека, право человека жить и думать, и творить.

"Но мы уже идем по этому пути. Россия не идет пока, Путин это знает. Рейтинг его зависит не от экономики, а от того, какая Россия сильная, какая Россия могучая, что с Россией все считаются. Философия другая. Россия хочет быть страной особенной и навязывать людям свои философские толкования", - подчеркнул Кравчук.

3 января представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук заявил, что гибридная война в Донбассе закончится раньше, чем в течение 25 лет, имея в виду конфликт в Нагорном Карабахе.

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