Мацеревич: Восстановление целостности Украины - приоритет Польши

Интересы Украины нужно уважать так же, как и интересы других государств, отметил экс-глава Минобороны Польши

Восстановление территориальной целостности Украины - приоритет для Польши. Об этом заявил экс-глава польского Министерства нацобороны Антоний Мацеревич, сообщает Польское радио.

"Наш приоритет - возвращение территориальной целостности и независимости Украины. Украина - это важное, независимое государство, интересы которого надо уважать так же, как и интересы других государств", - сказал он.

Мацеревич подчеркнул, что Польша оказывает Украине "большую помощь". "Наша поддержка - материальная, но прежде всего политическая", - отметил он.

По мнению экс-министра, после прихода к власти партии Право и справедливость (ПиС) в деле польской помощи Украине наступил "качественный скачок".

"Предыдущая власть, предыдущие два правительства (сформированных Гражданской платформой, оппозицией ПиС - ред.) с очень большой осторожностью относились к украинскому вопросу", - заявил Мацеревич.

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Экс-глава Минобороны Польши также подчеркнул, что нельзя одобрять изменение государственных границ усилиями России.

"Российская Федерация не имеет никаких особых прав в Европе и мире, и Польша никогда не согласится на такую ситуацию", - резюмировал Мацеревич.

Сегодня, 9 января, Мацеревича на посту министра нацобороны Польши сменил Мариуш Блащак, который до этого был главой МВД страны.

В ноябре 2017 года Мацеревич заявил, что российско-белорусские военные учения Запад-2017 свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям.

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