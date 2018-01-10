Климкин договорился о встрече с новым главой МИД Польши
Глава МИД Павел Климкин в ближайшее время встретится с новоназначенным министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Лично поздравил нового польского коллегу Яцека Чапутовича с назначением. Договорились встретиться в ближайшее время. Будем говорить об укреплении стратегического партнерства, в том числе о взаимодействии в СБ ООН, где польские друзья переняли эстафету членства", - отметил Климкин.
9 января при формировании нового состава правительства Польши министром иностранных дел страны стал Чапутович.
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В середине декабря 2017 года источники в канцелярии президента Польши утверждали, что новым главой МИД страны якобы станет госсекретарь главы государства Кшиштоф Щерский.
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