Климкин договорился о встрече с новым главой МИД Польши

На встрече министров иностранных дел Украины и Польши будет обсуждаться укрепление стратегического партнерства между странами

Глава МИД Павел Климкин в ближайшее время встретится с новоназначенным министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Лично поздравил нового польского коллегу Яцека Чапутовича с назначением. Договорились встретиться в ближайшее время. Будем говорить об укреплении стратегического партнерства, в том числе о взаимодействии в СБ ООН, где польские друзья переняли эстафету членства", - отметил Климкин.

9 января при формировании нового состава правительства Польши министром иностранных дел страны стал Чапутович.

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В середине декабря 2017 года источники в канцелярии президента Польши утверждали, что новым главой МИД страны якобы станет госсекретарь главы государства Кшиштоф Щерский.

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