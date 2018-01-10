Порошенко и представители Украины в ТКГ определили задачи на 2018

Трехсторонняя контактная группа в этом году будет продолжать работать над установлением долгосрочного перемирия в Донбассе

Президент Петр Порошенко и представители Украины в трехсторонней контактной группе определили ключевые задачи на 2018 год. Об этом сообщила представитель гуманитарной подгруппы, вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook.



Среди приоритетов - выполнение гуманитарного блока и блока по безопасности минских соглашений, требование соблюдать режим тишины, освобождение всех заложников и активный поиск пропавших без вести с участием Красного Креста.



Также группа будет добиваться открытия КПВВ Золотое, отведения тяжелого вооружения от линии столкновения. От СММ ОБСЕ ждут создания наблюдательных пунктов, которые будут работать круглосуточно.



На встрече обсуждали также возможное введение в Донбасс миротворческой миссии и восстановление инфраструктуры региона.

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