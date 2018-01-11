Новый глава МИД Польши хочет решить исторические споры с Украиной
Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время телефонного разговора с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил надежду, что стороны как можно быстрее решат проблемные исторические вопросы в отношениях стран. Об этом сообщает Польское радио.
Чапутович подтвердил активность Польши относительно территориальной целостности Украины. Он отметил, что Польша будет продолжать поддерживать европейские стремления Украины.
Ранее Климкин сообщил, что договорился в ближайшее время встретиться с новоназначенным министром иностранных дел Польши.
В середине декабря 2017 года источники в канцелярии президента Польши утверждали, что новым главой МИД страны якобы станет госсекретарь главы государства Кшиштоф Щерский.
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