USD:  28.08  28.42   EUR:  33.28  33.99  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Новый глава МИД Польши хочет решить исторические споры с Украиной

11.01.2018 00:06
Новоназначенный министр Чапутович надеется, что все проблемные вопросы удастся решить как можно быстрее
Новый глава МИД Польши хочет решить исторические споры с Украиной
Яцек Чапутович (фото - PAP)

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время телефонного разговора с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил надежду, что стороны как можно быстрее решат проблемные исторические вопросы в отношениях стран. Об этом сообщает Польское радио.

Чапутович подтвердил активность Польши относительно территориальной целостности Украины. Он отметил, что Польша будет продолжать поддерживать европейские стремления Украины. 

Ранее Климкин сообщил, что договорился в ближайшее время встретиться с новоназначенным министром иностранных дел Польши.

В середине декабря 2017 года источники в канцелярии президента Польши утверждали, что новым главой МИД страны якобы станет госсекретарь главы государства Кшиштоф Щерский.

Читайте аналитику: Почему разрушается дружба Украины и Польши

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 