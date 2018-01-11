Минск: Геращенко назвала ключевые задачи Украины в 2018 году

Для гуманитарной группы ключевым приоритетом на ближайшее время является вторая волна освобождения украинских заложников, сказала вице-спикер ВР

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко озвучила ключевые задачи Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске в 2018 году. Об этом она сообщила у себя в Facebook после того, как президент Петр Порошенко провел встречу с представителями ТКГ вчера, 10 января.

"Нашими ключевыми задачами на 2018 год являются: первоочередное выполнение безопасности и гуманитарного блока, требование соблюдения тишины, прочный мир, освобождение всех незаконно задержанных, активизация работы по поиску пропавших без вести, привлечение к этому Международного комитета Красного креста, требование открытия контрольно- пропускного пункта Золотое, отвод тяжелого оружия от линии соприкосновения", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что Украина в дальнейшем ожидает от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ создание постоянно действующих наблюдательных пунктов и работы по схеме 24/7.

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"Также украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на создании группы по границе, которая уже сейчас может обсуждать вопрос возвращения нашего контроля над украино-российской границей, где беспрепятственно должна работать миссия СММ ОБСЕ. Это мы будем требовать в Минске снова и снова", - сказала Геращенко.

По ее словам, для гуманитарной группы ключевым приоритетом на ближайшее время является вторая волна освобождения украинских заложников.

"Здесь должны приложить все усилия, чтобы это произошло как можно быстрее", - отметила Геращенко.

Она уточнила, что во время встречи с президентом говорили также о возможности введения миротворческой миссии в Донбасс и противодействии гибридной и информационной войне. "Мы будем бороться за возвращение территорий и за людей там, потому что это - наши граждане", - подчеркнула Геращенко.

27 декабря в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

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