"Деньги Януковича": в ГПУ объяснили засекречивание решения суда

В решении суда содержатся названия коммерческих компаний и имена должностных лиц, жизни которых может угрожать опасность, пояснили в Генпрокуратуре

В Генпрокуратуре объяснили засекречивание решения суда по "деньгам Януковича" тем, что по большинству фигурантов производства еще идет расследование, а также ответственностью государства за их безопасность. Об этом сегодня на брифинге заявил замгенпрокурора Евгений Енин.

"Почему мы приняли решение о засекречивании этого приговора? Совсем не для того, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или каких-то отдельных коммерческих структур - их там сотни. Мы мотивировали свое решение тем, что по подавляющему большинству указанных компаний на сегодняшний день идут активные следственные действия, в том числе, в иностранных юрисдикциях с помощью каналов международной правовой помощи", - пояснил Енин.

"Целью как общества, так и правоохранительных органов является как-можно более оперативное и объективное расследование указанных преступлений, является привлечение топовых архитекторов указанных схем. Как вы думаете, насколько в интересах этой цели будет обнародование тех решений и показаний в режиме онлайн, тех дальнейших шагов, которые планирует сделать следствие? Наверное, ответ достаточно очевиден", - сказал замгенпрокурора.

Кроме того, по его словам, фигурантам уголовного расследования может угрожать опасность.

"Заказать убийство в этой стране стоит всего-навсего несколько тысяч долларов. И представьте себе те риски, которые берет на себя тот или иной свидетель, та или иная персона, которая идет на сделку со следствием. Судья, эксперт, каждый участник уголовного процесса, который берет на себя огромную, не только юридическую ответственность, а и перед которым стоят огромные риски физического уничтожения его или членов его семьи. Все они на сегодняшний день находятся под защитой нашего государства, и мы несем ответственность за их физическую безопасность", - отметил представитель ГПУ.

Напомним, Енин также отказался подтвердить или опровергнуть подлинность текста решения суда в отношении спецконфискации $1,5 млрд, принадлежащих якобы окружению Виктора Януковича, который ранее обнародовал телеканал Al Jazeera.

Как сообщалось, Al Jazeera опубликовала засекреченное решение Краматорского райсуда, которое подробно описывает схему вывода окружением Януковича $1,5 млрд из Украины. Одним из участников схемы была компания ICU, которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева. ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.