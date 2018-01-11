Козловский: РФ будет удерживать Донбасс, пока он будет ей нужен

По словам украинского религиоведа Игоря Козловского, фактор Донбасса отвлекает мир от вопроса временно оккупированного Крыма

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин будет удерживать Донбасс, пока он будет ему нужен. Об этом в интервью Украинской правде заявил украинский религиовед, бывший заложник Игорь Козловский.

"Путин будет удерживать Донбасс, пока он будет ему нужен. Хотя как земля и ресурсы в таком виде он ему уже не нужен. Но фактор Донбасса отвлекает мир от вопроса Крыма", - отметил Козловский.

Отвечая на вопрос, следует ли освобождать территории силой, или наоборот - единственно правильным считаете путь договоренностей, Козловский сказал: "Это результат комплексных усилий, в том числе за счет вмешательства великих держав. Здесь свою роль играют многие факторы на разных уровнях. С одной стороны, необходимо формировать прочную армию для демонстрации нашей силы, чтобы та сторона понимала - мы не исключаем силовой вариант, и наша армия способна в любой момент взять регион под свой контроль".

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По его словам, достаточно одного дня, чтобы вернуть под контроль Украины, например, Горловку.

"А за три дня можно силовым методом деоккупировать весь регион. Но с другой стороны - это приведет к человеческим жертвам, разрушениям и негативного международного резонанса. Это все живые люди, которые там живут. И там - наши люди и наша земля. Даже если эти люди думают иначе", - объяснил украинский религиовед.

Он считает, что наиболее разумный вариант - это конструктивный диалог.

"Процесс диалога должен продолжаться постоянно и не только на уровне власти в рамках минского формата, но и на уровне людей. Если там есть у кого знакомые, с ними нужно разговаривать. То есть это должен быть диалог на уровне всего украинского общества. Но при этом, повторюсь, важно параллельно формировать прочную армию", - добавил он.

27 декабря в результате обмена был освобожден из плена боевиков Козловский.

3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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