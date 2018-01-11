Коллегия судей по делу Штепы заявила о самоотводе

Причиной самоотвода судьи назвали "давление со стороны прокуратуры"

Ленинский райсуд Харькова прервал заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, так как все трое судей взяли самоотвод. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на адвоката Александра Тананакина.

"Заседание суда прервалось, поскольку в самом начале трое членов судейской коллегии - Шрамко (председатель), Бондаренко и Гринчук - взяли самоотвод. В качестве причины названо давление со стороны прокуратуры, в связи с чем судьи намерены обратиться в Высший совет правосудия Украины", - отметил адвокат.

По его словам, сейчас в отдельном помещении суда с помощью компьютера происходит перераспределение судей для выбора членов коллегии, которая сможет вести судебный процесс по делу Штепы. "После выбора судей будет назначена дата судебного заседания", - отметил Тананакин.



Он добавил, что в зале суда присутствует Штепа, наряд полиции, а также до тридцати активистов, которые ведут себя сдержанно.

19 декабря 2017 года Штепа не явилась на судебное заседание по ее делу. Следующее заседание назначили на 9 января, но его перенесли на 11 число из-за неявки двух из троих судей.

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