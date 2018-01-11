СБУ открыла производство по разглашению имен агентов НАБУ

СБУ начала производство по факту разглашения государственной тайны, сообщили в САП

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения имен агентов НАБУ под прикрытием. Об этом сообщил в комментарии журналистам заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает Укринформ.

"СБУ возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны", - сказал он.

По словам замглавы САП, из-за разглашения имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций.

"До 10 уголовных производств под прикрытием было остановлено... Мы понимали, что не стоит продолжать и ставить под угрозу жизни наших агентов и лиц, сотрудничавших со следствием", - сказал он.

Напомним, ранее ГПУ обнародовала фамилию агента НАБУ Катерины, а также показала ее лицо.

1 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что СБУ умышленно сорвала все операции, которые осуществлялись подразделением офицеров НАБУ под прикрытием.

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