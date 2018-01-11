Командующий ВМС: Почти вся техника в Крыму была отремонтирована

Решение по предложению Путина о возврате техники будет принимать высшее руководство Украины

Почти вся украинская военная техника, оставшаяся в оккупированном Крыму, была отремонтирована. Об этом в эфире 112 Украина заявил командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко.

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России отдать Украине технику из Крыма, он сказал, что это предложение требует тщательного изучения, "чтобы мы не стали разменной картой в грязной кремлевской игре". В любом случае, отметил Воронченко, решение будет принимать высшее руководство страны.

По словам военного, на период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей был не в ходу только большой десантный корабль "Константин Ольшанский", потому что тогда была потребность в ремонте главных двигателей.

Воронченко также уточнил, что в Крыму осталось техники на 2 батальона БМП и 2 батальона БТРов. "Они практически были готовы, процентов 15-20 подлежали ремонту", - отметил он.

Касательно авиации Воронченко сказал, что вся техника, которая могла подняться в воздух, выполняет сегодня задания на материковой части Украины.

Сегодня Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма. При этом он отметил, что вся эта техника находится в плохом состоянии.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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