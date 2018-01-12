В Польше зафиксировано рекордное число украинцев со страховкой

Благодаря взносам украинцев увеличиваются шансы на реализацию предвыборных обещаний правящей партии по снижению пенсионного возраста

В Польше зафиксировано рекордное количество украинцев, которые платят взносы в фонд социального страхования. Об этом сообщает TVN24.



В сообщении сказано, что в сравнении с 2016 годом количество украинцев, которые делают страховые взносы, возросло на 78%. В третьем квартале 2017 года взносы в систему соцстрахования Польши сделали уже 307 800 украинцев, в аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 172 тысячи человек.



Отмечается, что благодаря взносам украинцев, система социального страхования Польши получает дополнительные средства, что увеличивает шансы на реализацию предвыборных обещаний правящей партии "Право и справедливость" по снижению пенсионного возраста для граждан страны.



"Увеличение количества украинских граждан, застрахованных в учреждениях социального страхования, является следствием растущего притока рабочих из этой страны в Польшу, а также того, что украинцы постепенно обосновываются на польском рынке труда", - сказал эксперт Организации работодателей Польши Лукаш Козловский.

Фото: tvn24bis.pl



Согласно оценочным данным на 2017 год, работодателям было выдано около 250 тысяч разрешений на работу для иностранцев из стран, не входящих в ЕС.



Как сообщила министр соцполитики Польши Эльжбета Рафальская, доля иностранцев на польском рынке труда колеблется от 2,5 до 5 процентов. Большинство из них - украинцы, однако работают также граждане Беларуси, Молдовы, Индии, Непала, Турции, Армении, Китая и Вьетнама.



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