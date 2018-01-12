МИД требует освобождения крымскотатарского активиста Дегерменджи

Спикер МИД заявляет, что состояние Бекира Дегерменджи критическое

МИД Украины выражает протест России и требует освобождения крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи, состояние которого сейчас оценивается как критическое. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Состояние Дегерменджи - критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала она.

Как сообщалось ранее, 14 декабря задержанный в Крыму Дегерменджи попал в реанимацию.

Бекира Дегерменджи задержали 23 ноября. Вместе с ним задержали Асана Чапуха, Казима Аметова, Куртсеита Абдуллаева. После попытки задержания умерла Веджие Кашка.

Бекир Дегерменджи - отец Мустафы Дегерменджи, который является одним из обвиняемых по делу "26 февраля".

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