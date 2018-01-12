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Взятка детективу НАБУ: подозреваемый одесский депутат исчез - СМИ

12.01.2018 23:32
Депутат Одесского областного совета, которого подозревают в предложении взятки детективу Бюро, разыскивается правоохранителями
Взятка детективу НАБУ: подозреваемый одесский депутат исчез - СМИ

Депутат Одесского областного совета, которого подозревают в предложении взятки детективу Национального антикоррупционного бюро в размере $500 тысяч, скрылся от правоохранителей. Об этом сообщил начальник Департамента по расследованию в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, передает Укринформ.

"Этот человек сейчас скрывается от органов предварительного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", - заявил он.

В свою очередь, Гуцуляк не подтвердил, но и не стал опровергать сообщения СМИ, о том, что разыскиваемым депутатом является Олег Бабенко.

"Я этого не опровергаю", - сказал чиновник ГПУ.

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