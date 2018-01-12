Взятка детективу НАБУ: подозреваемый одесский депутат исчез - СМИ

Депутат Одесского областного совета, которого подозревают в предложении взятки детективу Бюро, разыскивается правоохранителями

Депутат Одесского областного совета, которого подозревают в предложении взятки детективу Национального антикоррупционного бюро в размере $500 тысяч, скрылся от правоохранителей. Об этом сообщил начальник Департамента по расследованию в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, передает Укринформ.



"Этот человек сейчас скрывается от органов предварительного расследования, от прокуроров. Мы принимаем меры для установления его местонахождения", - заявил он.



В свою очередь, Гуцуляк не подтвердил, но и не стал опровергать сообщения СМИ, о том, что разыскиваемым депутатом является Олег Бабенко.



"Я этого не опровергаю", - сказал чиновник ГПУ.



Читайте также: НАБУ: Депутат Одесского облсовета предлагал взятку детективу Бюро



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.