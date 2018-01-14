В Следкоме РФ озвучили число сфабрикованных против Украины дел
Следственный комитет России с 2014 года по настоящее время открыл 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине. Об этом в интервью Российской газете, официальному изданию правительства государства-агрессора, сообщил глава Следкома Александр Бастрыкин.
По его словам, по этим сфабрикованным делам РФ намерена привлечь к уголовной ответственности 128 человек.
Также Бастрыкин утверждает, что в 146 делах фигурируют 72 должностных лица ВСУ, в том числе 20 - "из числа высшего военного руководства".
Как заявил глава Следкома, речь идет о "преступлениях разных категорий", прежде всего об "особо тяжких преступлениях против мира и безопасности человечества".
В частности, РФ обвиняет украинских военных в "неизбирательных обстрелах гражданских объектов" в Донбассе, что привело к "гибели сотен мирных людей", рассказал Бастрыкин.
По его словам, также Следком расследует нападения на российские диппредставительства в Украине, по этим фактам в международный розыск якобы объявлены восемь украинских граждан.
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Кроме того, Бастрыкин заявил, что российские следователи занимаются "многочисленными фактами осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также символов воинской славы России на территории Украины".
6 октября 2017 года российский Следком сообщил об открытии новых уголовных дел против украинских военнослужащих по обвинению в артобстрелах гражданских объектов в Донбассе.
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