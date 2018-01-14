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США помогут Украине создать Службу финрасследований - Данилюк

14.01.2018 23:24
В FinCEN заявили, что будут активно следить за процессом создания нового органа в Украине
США помогут Украине создать Службу финрасследований - Данилюк
Александр Данилюк и Джамал Эль-Хинди (фото - www.minfin.gov.ua)

Государственное агенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом 14 января заявил министр финансов Украины Александр Данилюк по итогам встречи в США с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди, передает пресс-служба ведомства.

"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга", - сообщил глава Минфина.

Он также добавил, что Эль-Хинди будет "активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР)", а его организация готова оказывать поддержку в создании "эффективного нового органа".

Данилюк назвал будущую структуру "единственным органом для борьбы с финансовыми преступлениями против государства". 

Государственно агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) - это сеть в подчинения Министерства финансов США, целью которого является борьба и предотвращения преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данными об активах и деятельности подозреваемых лиц.

Ранее министр финансов заявил, что эта реформа будет "чрезвычайно важной" для всех, кто имел дело с "репрессивным" органом - Государственной фискальной службой.

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