После выборов позиция Чехии по Украине не изменится - посол

Президентские выборы не изменят внешнюю политику Чехии, которую в большей степени определяет правильтельство

После президентских выборов политика Чехии относительно Украины, независимо от их результата, не изменится. Об этом сказал посол Украины Евгений Перебийнис, передает Радио Свобода.



Дипломат объяснил, что внешнюю политику Чехии определяет в основном правительство, а у президента больше представительских функций.



"Нынешнее правительство во главе с Андеем Бабишем, который на следующей неделе будет соревноваться за получение доверия в парламенте, в принципе, уже декларировал свою позицию относительно Украины, относительно поддержки Украины", - сказал Перебийнис.



В первом туре президентских выборов, который прошел 13 января, больше всего голосов получил действующий президент Милош Земан. Во второй тур вышел также бывший глава академии наук Чехии Иржи Драгош. Голосование пройдет 26 и 27 января.

В октябре прошлого года известный своей пророссийской позицией президент Земан оказался в центре нового скандала, предложив узаконить захват Россией украинского Крыма в обмен на компенсации Украине.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



