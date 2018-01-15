Офшорные фирмы могут отсудить "деньги Януковича" - Горбатюк
Офшорные фирмы могут отсудить конфискованные деньги экс-президента Януковича. Об этом сказал глава управления спецрасследования ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала 112.
"Конечно, если есть фирмы, которые обжалуют и которые получают отказ в этом, и которые могут быть добросовестными так называемыми приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", - допустил Горбатюк.
Как сообщалось, Al Jazeera опубликовала засекреченное решение Краматорского райсуда, которое подробно описывает схему вывода окружением Януковича $1,5 млрд из Украины. Одним из участников схемы была компания ICU, которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева. ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд.
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