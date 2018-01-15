Розенблат пожаловался ЕСПЧ на "правовую порнографию" в Украине

Адвокат депутата, который является фигурантом так называемого янтарного дела, утверждает, что в жалобе собраны якобы "системные нарушения" следствия

Главный фигурант коррупционного "янтарного дела" Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Об этом адвокат народного депутата Алексей Шевчук сообщил Украинской правде, передав изданию скан соответствующего документа.

ЕСПЧ получил обращение Розенблата, сообщив об этом еще 12 декабря, а 15 января якобы начал официальные процедуры по его жалобе.

"Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки нардепа с нарушениям регламента Верховного Рады до легализации "ручным" судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", - заявил юрист.

В части сообщения о "легализации самолета" Шевчук объяснил также туманно: "Можете написать до легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконный арест нардепа со скачками молодых детективов по взлетной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ".

Ранее Розенблат выполнил все требования суда по его производству, однако не сдал загранпаспорт, объяснив это тем, что в постановлении о сдаче паспорта якобы была описка и получилось, что от него требовали "сдать паспорт другого человека".

Прокуратура попыталась исправить описку, однако фигурант дела заявил, что исправить возможно "запятую или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство", поскольку это "приравнивается к рассмотрению отдельной меры пресечения, а это большая процедура".

Депутат заявил тогда, что этот момент - "достаточное основание" для рассмотрения в ЕСПЧ.

Тема дня: Куда и почему пытался улететь "янтарный" Розенблат

11 июля 2017 года Рада поддержала снятие с фигурантов "янтарного дела" Розенблата и Максима Полякова депутатской неприкосновенности, однако не дала согласия на их задержание и арест. Суд обязал Розенблата внести залог в размере 7 млн грн, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира, сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по его делу. В конце июля нардеп заявил, что семья внесла за него залог. В августе суд не разрешил Розенблату снять браслет и присудил носить его до середины октября.

19 октября сотрудники НАБУ задержали Розенблата в самолете в аэропорту Киев при попытке вылететь в Германию, забрав у того паспорта. В бюро уточнили, что не задерживали нардепа, а лишь "проводили следственные действия".

НАБУ считает, что парламентарий планировал вывезти за границу вещдоки по янтарному делу. Глава бюро Артем Сытник заявил, что тот якобы сфальсифицировал информацию о своей командировке, сообщив о поездке в Израиль, а пытался вылететь в Германию. Сам Розенблат утверждал, что вез в Германию бижутерию для племянниц.

В декабре суд принял иск Розенблата к НАБУ и САП по обыску в самолете. Предварительное рассмотрение дела назначено на 30 января.

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