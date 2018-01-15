Оккупанты в Крыму хотят дать украинцу Балуху пять лет тюрьмы

Политзаключенный Владимир Балух заявил, что дело против него "сфабриковано из-за его политической позиции" и это не заставит его любить "новую родину"

Созданная российскими оккупантами в Крыму "прокуратура" требует для украинского политзаключенного Владимира Балуха пять лет и один месяц лишения свободы в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей (9,2 тысяч грн - ред.). Об этом сообщают Крым.Реалии.

Так называемый Раздольненский райсуд принял решение огласить приговор по сфабрикованному против украинца делу во вторник, 16 января, в 13:00 по киевскому времени.

Во время судилища так называемый прокурор утверждал, что вина Балуха "полностью доказана", а защита "не предоставила ни одного доказательства, свидетельствующего о его невиновности".

СМИ отмечает, что в ходе "судебного следствия" не было рассмотрено ни одного "доказательства", указывающего на факт приобретения боеприпасов, вменяемый украинцу.

Адвокат Балуха, настаивающий на оправдательном приговоре подзащитному, обратил внимание, что на судилище не были опрошены большинство свидетелей обвинения, а так называемые доказательства были "добыты с нарушением законодательства".

Сам Балух в своем заключительном слове заявил, что дело против него "сфабриковано в связи с его политической позицией" и это не заставит его любить "новую родину". Украинец добавил, что будет бороться за привлечение к ответственности всех, кто имеет отношение к "фабрикации его дела".

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Политзаключенный подчеркнул, что не верит в справедливость "судебного решения" и все это действо "вызывает у него только улыбку".

"Победа все равно будет за нами. Слава Украине!" - завершил свою речь Балух на украинском языке.

8 декабря 2016 года Балух был задержан российскими силовиками в его доме в селе Серебрянка Раздольненского района аннексированного Крыма. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюрьмы. В октябре так называемый Верховный суд Крыма вернул дело против украинца в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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