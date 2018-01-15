МВФ раскритиковал президентский законопроект об Антикорсуде

Ряд положений проекта от президента Петра Порошенко не совместимы с обязательствами Украины перед МВФ и рекомендациями Венецианки, заявляют в фонде

Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, копию которого опубликовала Европравда.

Письмо адресовано главе Администрации президента Игорю Райнину, его копии также направлены премьер-министру Владимиру Гройсману, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, нескольким депутатам, министрам, заместителям главы АП и другим должностным лицам.

"Подача президентом законопроекта о ВАС должна была стать положительным шагом в направлении (борьбы с коррупцией). Однако к тому проекту, который был внесен в парламент 22 декабря, у нас есть серьезные замечания. Ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ и рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в письме.

В трехстраничном послании МВФ излагает свои претензии к президентскому законопроекту. Замечания разбиты на три группы - о процедуре отбора судей, о положениях закона, тормозящих создание ВАС, и о юрисдикции суда. Всего в документе представлено девять системных замечаний.

Читайте также: В Transparency недовольны законопроектом Порошенко об антикорсуде

В частности, в фонде отмечают, что юрисдикция суда должна соответствовать юрисдикции НАБУ и САП. Наибольший же блок претензий связан с вопросом отбора судей: в МВФ требуют, чтобы в законопроекте была соблюдена рекомендация Венецианской комиссии и предоставлено представителям международных доноров по антикоррупционным вопросам право блокировать назначение недобропорядочных судей.

По мнению фонда, "роль общественного совета международных экспертов должна быть решающей, а не просто совещательной", "отрицательное решение совета по кандидату должно быть обязывающим для Высшей квалификационной комиссии судей".

"Мы не поддерживаем законопроект о ВАС в его текущей редакции", - резюмируют в МВФ, отмечая, что готовы помочь АП "пересмотреть проект", чтобы привести его в соответствие с обязательствами перед фондом и рекомендациями Венецианской комиссии.

С полным текстом письма можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

22 декабря 2017 года Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Позднее был опубликован его текст.

Читайте также: Как не создать антикоррупционный суд, создавая его

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.