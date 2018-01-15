У Лутковской назвали угрозы законопроекта о реинтеграции Донбасса

Законопроект разрешает привлекать ВСУ к боевым операциям в мирное время без введения военного положения, отмечают в офисе омбудсмена

Принятие парламентом президентского законопроекта о реинтеграции временно неподконтрольных районов Донбасса №7163 фактически вводит военное положение на востоке Украины и несет риски для прав и свобод. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, сообщает УНИАН.

По его мнению, принятие законопроекта в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, "будет содержать значительные риски для прав и свобод человека".

Представитель омбудсмена отметил, что в Конституции четко определены понятие военного положения, процедура его введения, права и свободы, которые могут быть при этом ограничены, и порядок функционирования в этом случае госорганов.

В то же время, напомнил Чаплыга, законопроектом о реинтеграции Донбасса вводится понятие "осуществление мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора, сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

"Фактически это заменитель словосочетания "военное положение", и что означает это определение - непонятно, и какие будут иметь полномочия и как будут действовать органы государственной власти на основании этого нового определения - непонятно, что может нести значительные угрозы в соблюдении прав человека", - подчеркнул чиновник.

По его словам, законопроект разрешает привлекать ВСУ к боевым операциям в мирное время без применения военного положения.

Читайте также: В законопроекте о Донбассе отклонили 374 правки - Парубий

"Фактически этим законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной Конституцией в соответствующих законах. Таким образом, имущество фирм, предпринимателей, лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства, причем не предусмотренным Конституцией путем", - заявил представитель Валерии Лутковской.

Чаплыга добавил, что законопроект №7163 несет в себе "дискриминационную вещь" для жителей временно оккупированного Крыма в вопросах признания актов рождения и смерти.

"В одной из частей проекта закона в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, речь идет об упрощенной процедуре признания актов рождения или смерти, выданных так называемой властью так называемых ДНР и ЛНР. При этом процедура для наших сограждан, которые были вынуждены покинуть АР Крым или остаться там, остается такой же, какой была до этого, то есть через суд", - сказал он.

6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163. 17 ноября парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны утвердил окончательный вариант законопроекта для рассмотрения его во втором чтении.

12 декабря в ООН заявили, что в принятом в первом чтении законопроекте о деоккупации ОРДЛО не хватает четкости в вопросах защиты прав и свобод человека.

Завтра, 16 января, парламент рассмотрит законопроект во втором чтении.

Читайте также: Пакет гибридных законов. Что Порошенко предлагает по Донбассу

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.