В Одесской области задержан глава следственного отдела полиции
В Одесской области по подозрению в получении взятки задержан начальник следственного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"В понедельник, 15 января, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками управления СБУ в области разоблачили на горячем заместителя начальника Арцизского отдела полиции ГУНП в области - начальника следственного отдела при получении взятки", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемый "требовал и получил" от представителя юридического предприятия "в два транша две тысячи долларов" за закрытие уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества.
Также в сообщении сказано, что решается вопрос о вручении ему подозрения, отстранении от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: прокуратура Одесской области
12 января НАБУ объявило депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его возможному сообщнику подозрение. Эти двое, считают в бюро, предлагали сотруднику НАБУ взятку $500 тысяч за снятие ареста со счетов предприятия, которое может быть задействовано в коррупционной схеме по растрате бюджетных средств Одессы, вырученных от продажи здания мэрии по завышенным ценам.
В ГПУ позднее заявили, что ГПУ фигурант дела скрылся от правоохранителей за границей.
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