В Одесской области задержан глава следственного отдела полиции

Полицейский "требовал и получил" взятку за закрытие уголовного дела

В Одесской области по подозрению в получении взятки задержан начальник следственного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



"В понедельник, 15 января, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками управления СБУ в области разоблачили на горячем заместителя начальника Арцизского отдела полиции ГУНП в области - начальника следственного отдела при получении взятки", - говорится в сообщении.



В прокуратуре сообщили, что подозреваемый "требовал и получил" от представителя юридического предприятия "в два транша две тысячи долларов" за закрытие уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества.



Также в сообщении сказано, что решается вопрос о вручении ему подозрения, отстранении от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: прокуратура Одесской области