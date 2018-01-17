Порошенко: Закон об Антикоррупционном суде можно будет доработать
После голосования законопроекта об Антикоррупционном суде в первом чтении будет время для его усовершенствования. Об этом сказал президент Петр Порошенко, призывая к работе над принятием закона в парламенте, передает пресс-служба администрации президента.
По его словам, суд станет последним и решающим элементом в "новой антикоррупционной архитектуре Украины".
"В этом году мы запустим его создание (Антикоррупционного суда - ред.), и мой законопроект уже рассматривается в Верховной Раде. Приглашаю к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его успешного утверждения. После голосования в первом чтении будет время на усовершенствование проекта с целью как можно более эфективной работы этой институции, но соблюдая украинскую Конституцию", - сказал Порошенко.
Ранее Международный валютный фонд раскритиковал законопроект о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) №7440, внесенный в парламент президентом. Там заявили, что ряд положений не совместимы с обязательствами Украины перед МВФ и рекомендациями Венецианской комиссии.
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