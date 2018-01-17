Идет подготовка к вооружению ВСУ комплексами Javelin - Муженко

Процедура получения современных противотанковых систем США "не такая быстрая, как хотелось бы", сказал начальник Генштаба, но подтвердил - работа идет

Украинская армия готовится принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin. Об этом заявил в брюссельской штаб-квартире НАТО начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, пишет Укринформ.

"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения; она не такая быстрая, как нам хотелось бы. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие", - рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

По словам генерала армии, союзники Украины обсуждают вопросы безопасности, в том числе условия хранения Javelin в подразделениях ВСУ. Также идет работа по юридическому оформлению процесса передачи ПТРК. "Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", - подчеркнул Муженко.

"Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятие на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin", - более конкретно сообщил он у себя в Facebook.

Читайте также: Маккейн: Поставка Javelin поспособствует достижению мира в Украине

23 декабря 2017 года канал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепе США сообщил, что президент Дональд Трамп якобы скоро объявит об одобрении им плана продажи ПТРК Украине, включая Javelin. Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что Вашингтон принял "окончательное решение" по поставкам Украине оружия, в том числе летального.

5 января 2018 года СМИ писали , что ракеты Javelin якобы будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта, однако позднее выяснилось, что речь идет о ПТРК предыдущего поколения TOW.





и.о. пресс-секретаря Нацакадемии Сухопутных войск Антон Миронович заявил , что в Украине не идет подготовка операторов Javelin , так как пока что у ВСУ нет таких систем. Однако, уточнил он, если поступит приказ, специалисты сразу начнут соответствующую работу. Генштаб также не подтвердил LIGA.net данные о подготовке операторов Javelin . 12 января





21 декабря 2017 года Администрация президента США одобрила коммерческие поставки вооружений Украине на $41,5 млн, куда входит винтовки Barrett M107A1 для снайперов, боевые дробовики, глушители, пламегасители, оптика для военных винтовок и прочее. Позднее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что по крайней мере часть поставок летального оружия от американского правительства будет бесплатной. В РФ такие поставки Украине назвали "путем к войне".





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.