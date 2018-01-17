Идет подготовка к вооружению ВСУ комплексами Javelin - Муженко
Украинская армия готовится принять на вооружение американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin. Об этом заявил в брюссельской штаб-квартире НАТО начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, пишет Укринформ.
"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения; она не такая быстрая, как нам хотелось бы. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие", - рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
По словам генерала армии, союзники Украины обсуждают вопросы безопасности, в том числе условия хранения Javelin в подразделениях ВСУ. Также идет работа по юридическому оформлению процесса передачи ПТРК. "Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", - подчеркнул Муженко.
"Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятие на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin", - более конкретно сообщил он у себя в Facebook.
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23 декабря 2017 года канал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепе США сообщил, что президент Дональд Трамп якобы скоро объявит об одобрении им плана продажи ПТРК Украине, включая Javelin. Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что Вашингтон принял "окончательное решение" по поставкам Украине оружия, в том числе летального.
21 декабря 2017 года Администрация президента США одобрила коммерческие поставки вооружений Украине на $41,5 млн, куда входит винтовки Barrett M107A1 для снайперов, боевые дробовики, глушители, пламегасители, оптика для военных винтовок и прочее.
Позднее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что по крайней мере часть поставок летального оружия от американского правительства будет бесплатной.
В РФ такие поставки Украине назвали "путем к войне".
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