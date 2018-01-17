Муженко назвал сроки принятия Javelin на вооружение в ВСУ
Американские противотанковые комплексы последнего поколения Javelin, которые должны поступить на вооружение ВСУ, появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода. Об этом во время визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, пишет УНИАН.
Говоря о сроках поставок, генерал армии уточнил, что общался об этом с коллегами из стран Альянса.
"Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев", - сказал главнокомандующий ВСУ.
По словам Муженко, чтобы получить такое оружие, необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения.
"Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять его в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией", - сообщил начальник Генштаба.
Ранее сегодня Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение "джавелины".
Читайте также: Идет подготовка к вооружению ВСУ комплексами Javelin - Муженко
23 декабря 2017 года канал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепе США сообщил, что президент Дональд Трамп якобы скоро объявит об одобрении им плана продажи ПТРК Украине, включая Javelin. Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что Вашингтон принял "окончательное решение" по поставкам Украине оружия, в том числе летального.
Позднее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что по крайней мере часть поставок летального оружия от американского правительства будет бесплатной.
В РФ такие поставки Украине назвали "путем к войне".
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:18
-
18:35
-
17:36
-
17:18
-
16:53
Новости партнеров
- 130441
- 98878
- 48933
- 26926
- 25193