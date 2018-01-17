Муженко назвал сроки принятия Javelin на вооружение в ВСУ

Противотанковые системы США будут одним из элементов сдерживания агрессии гибридной российской армии в Донбассе и ВС РФ в целом, сказал глава Генштаба

Американские противотанковые комплексы последнего поколения Javelin, которые должны поступить на вооружение ВСУ, появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода. Об этом во время визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО заявил начальник Генерального штаба Виктор Муженко, пишет УНИАН.

Говоря о сроках поставок, генерал армии уточнил, что общался об этом с коллегами из стран Альянса.

"Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев", - сказал главнокомандующий ВСУ.

По словам Муженко, чтобы получить такое оружие, необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения.

"Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять его в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией", - сообщил начальник Генштаба.

Ранее сегодня Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение "джавелины".

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23 декабря 2017 года канал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепе США сообщил, что президент Дональд Трамп якобы скоро объявит об одобрении им плана продажи ПТРК Украине, включая Javelin. Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что Вашингтон принял "окончательное решение" по поставкам Украине оружия, в том числе летального.

5 января 2018 года СМИ писали , что ракеты Javelin якобы будут наготове в частях ВСУ вдали от фронта, однако позднее выяснилось, что речь идет о ПТРК предыдущего поколения TOW.





и.о. пресс-секретаря Нацакадемии Сухопутных войск Антон Миронович заявил , что в Украине не идет подготовка операторов Javelin , так как пока что у ВСУ нет таких систем. Однако, уточнил он, если поступит приказ, специалисты сразу начнут соответствующую работу. Генштаб также не подтвердил LIGA.net данные о подготовке операторов Javelin . 12 января





Позднее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что по крайней мере часть поставок летального оружия от американского правительства будет бесплатной. В РФ такие поставки Украине назвали "путем к войне".





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