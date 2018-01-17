СНБО утвердил оборонный заказ на 2018-2020 годы

Количество противотанкового вооружения будет увеличено в четыре раза

СНБО рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы. В текущем году запланировано увеличение финансирования заказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, приоритетными направлениями оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение ВСУ современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и проч.

Президент Петр Порошенко, участвовавший в заседании СНБО, заявил, что в этом году количество противотанкового вооружения будет увеличено в четыре раза, передает пресс-служба АП. "И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы никоим образом не должны снижать уровень боеспособности наших частей", - подчеркнул Порошенко.

Он также заявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы от США. "В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы "Джевелин" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США", - сказал глава государства.

Он отметил, что в оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы. Причем как украинского, так и иностранного производства. Кроме того, будет в 4,5 раза увеличено количество БПЛА и в 10 раз - антиснайперских комплексов.

Порошенко также напомнил об удачных испытаниях ракетного комплекса "Ольха" и подчеркнул, что поставлена ​​задача, чтобы в 2018 году завершили процесс испытаний и начали производство.

Ранее сегодня начальник Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение Американские противотанковые комплексы последнего поколения Javelin.

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