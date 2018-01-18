В Крыму двум крымским татарам вменяют "экстремизм" в соцсетях

Сегодня утром работники оккупационно-репрессивной машины на захваченном Россией полуострове явились домой к двух местным жителям и увезли их в "РОВД"

Рано утром 18 января в городе Старый Крым на полуострове силовики оккупационного режима похитили крымскотатарского активиста и участника одиночных пикетов против российских репрессий Гирея Куламетова, после чего увезли его в здание бывшего РОВД в пгт. Кировское. Об этом сообщает Facebook-группа Крымская солидарность.

При обыске представители незаконной власти изъяли мобильные телефоны у жителей дома, компьютерную технику, в том числе у двоих детей Куламетова.

Родственники задержанного оккупантами крымского татарина полагают, что его хотят обвинить в "распространении экстремистской информации" в соцсетях, "суд" назначен на 11:00 по киевскому времени.

Позднее обыски прошли и у другого активиста - Кемала Сеитьяева в городе Белогорск, он также является пикетчиком 14 октября 2017 года, когда в Крыму состоялась серия одиночных протестов против беспредела оккупантов.

Крымского татарина забрали в здание бывшего РОВД в Белогорске.

"И ему также вменяется распространение в соцсетях "экстремистских материалов". Кемала тоже забирают в суд", - уточнили в группе.

В 2017 году подконтрольные России суды в Крыму вынесли 10 обвинительных приговоров по политически мотивированным уголовным делам.

В начале января 2018 года работники российской репрессивной машины пришли в Симферополе с обысками к родным сестрам - Хатидже Кантемировой и Зере Базировой. По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, "дежурные обоснования" оккупантов для обысков - "оружие, наркотики, запрещенная литература".

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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